Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Unbekannter verübt Raub auf Tankstelle

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Täter, der am Mittwochabend eine Tankstelle in der Umgehungsstraße in Steinenbronn überfiel. Gegen 22.25 Uhr betrat der Mann den Verkaufsraum der Tankstelle. Im Kassenbereich hielten sich eine 21-jährige Angestellte und ein 40 Jahre alter Angestellter auf. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Täter hierauf vom 40-Jährigen Bargeld und wies ihn an, das Geld in eine Plastiktüte, ähnlich einer Mülltüte, zu packen. Nachdem der 40-Jährige mehrere Geldscheine in Höhe eines dreistelligen Betrags übergeben hatte, unterbrach ihn der Täter, nahm die Tüte und ergriff die Flucht. Er ging die Zeppelinstraße in Richtung Waldenbuch davon. Die Angestellten alarmierten im Anschluss die Polizei. Die Polizeireviere Böblingen und Sindelfingen führten mit mehreren Streifenwagenbesatzungen, unterstützt von einem Polizeihubschrauber, Fahndungsmaßnahmen durch. Es konnte jedoch kein Tatverdächtiger festgestellt werden. Der Mann wurde folgendermaßen beschrieben: etwa 180 cm groß, schlank und zwischen 20 und 30 Jahren alt. Er trug einen schwarzen Mund-Nase-Schutz, eine Sonnenbrille und ein schwarzes Sweatshirt mit dem weißen Logo der Marke Kappa. Die Kapuze des Shirts hatte er über den Kopf gezogen. Darüber hinaus hatte er eine schwarze Jogginghose mit weißen seitlichen Streifen und schwarze Sportschuhe an. Die Kriminalpolizei nimmt unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de, Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell