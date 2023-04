Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Fahrzeuge durch stark haftende Aufkleber beschädigt

Bislang unbekannte Täter brachten zwischen Dienstag (11.04.2023) 23:00 Uhr und Mittwoch (12.04.2023) 04:30 Uhr an zwei geparkten Fahrzeugen im Tannenweg sowie in der Austraße in Vaihingen an der Enz stark haftende Aufkleber an und verursachten hierdurch einen Sachschaden von rund 500 Euro. Ein VW im Tannenweg sowie ein Audi in der Außstraße parkten jeweils am Fahrbahnrand und standen hierbei wenige Zentimeter auf dem Gehweg. Die unbekannten Täter nahmen mutmaßlich dies zum Anlass um an den beiden Fahrzeugen stark haftende Aufkleber, die mit einer Botschaft hinsichtlich des ordnungsgemäßen Parkens versehen waren, anzubringen. Da diese Aufkleber vermutlich nicht rückstandslos entfernt werden können, muss von einem entstandenen Sachschaden ausgegangen werden. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen sich zu melden.

