POL-LIP: Augustdorf. Autofahrerin übersieht Fußgänger durch tief stehende Sonne.

Im Kreuzungsbereich Waldstraße/Stukenbrocker Straße ereignete sich am frühen Sonntagabend (15.10.2023) gegen 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Eine 25-Jährige aus Schloß Holte-Stukenbrock fuhr mit ihrem Hyundai auf der Stukenbrocker Straße in Richtung Waldstraße. Beim Abbiegen nach links auf die Waldstraße in Richtung Schloß Holte wurde die Frau nach eigenen Angaben von der tief stehenden Sonne geblendet, so dass sie in Höhe der Fußgängerfurt einen 36-Jährigen übersah, der in diesem Moment die Straße überquerte. Der Fußgänger aus Augustdorf wurde vom Hyundai erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Sein Hund, den er bei sich führte, lief vor Schreck davon und blieb unverletzt. Ein Rettungswagen-Team brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Das Auto, an dem ein Schaden von rund 3500 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn in Richtung Schloß Holte wurde im Bereich der Kreuzung für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

