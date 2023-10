Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (488/2023) Lkw-Fahrer übersieht Radfahrerin beim Abbiegen - Radfahrerin schwer verletzt, Zeugen zum Unfallhergang gesucht

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Wissmannstraße/ Schanzenstraße

Donnerstag, 05. Oktober 2023, gegen 09:50 Uhr

BAD LAUTERBERG (lg) - Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Donnerstag (05.10.23) gegen 09:50 Uhr, hat ein Lkw-Fahrer in der Wissmannstraße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen), vermutlich beim Abbiegen eine zeitgleich, den Kreuzungsbereich querende, Radfahrerin übersehen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Der Lkw-Fahrer entfernte sich zunächst unerkannt von der Unfallstelle.

Die 56-jährige Radfahrerin aus Bad Lauterberg wurde durch den Unfall schwer verletzt. An ihrem Pedelec entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 2.000 Euro.

Der Unfallverursacher verblieb nicht unmittelbar an der Unfallstelle und wurde im Nachgang durch die Beamten festgestellt. Gegen den 62-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen, die zusätzliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Lauterberg unter Telefon 05524 - 9630 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell