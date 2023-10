Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (487/2023) In Göttinger Weststadt über 100 PKW zerkratzt - Tatverdächtiger nach Zeugenhinweis im Nahbereich vorläufig festgenommen, Ermittler prüfen Zusammenhang mit zurückliegenden Taten

Göttingen (ots)

Göttingen, Nelkenwinkel und benachbarte Straßenzüge Freitag, 6. Oktober 2023, gegen 02.55 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei Freitagnacht (06.10.23) in Göttingen einen mutmaßlichen Serien-Sachbeschädiger vorläufig festgenommen. Der 39 Jahre alte Göttinger ist nach derzeitigen Ermittlungen dringend verdächtig, kurz zuvor im sog. "Blümchenviertel" über 100 geparkte Autos mit einem noch unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt und hierdurch einen Gesamtschaden im geschätzt sechsstelligen Bereich verursacht zu haben. Die genaue Schadenshöhe ist noch offen. Die Spur der Schäden wurden von den aufnehmenden Beamten vom Rosmarinweg aus über die Königsallee, den Asternweg, die Pfalz-Grona-Breite in den Rosenwinkel und weiter bis in den Nelkenwinkel zurückverfolgt. Ob es noch weitere beschädigte Fahrzeuge in anderen Straßen gibt, steht bislang nicht fest.

Zeuge gab entscheidenden Hinweis

Der entscheidende Hinweis auf den mutmaßlichen Sachbeschädiger kam von einem aufmerksamen Zeugen. Der 23-Jährige hatte eigenen Angaben zufolge den Göttinger gegen 02.55 Uhr dabei beobachtet, wie er im Rosmarinweg mehrere Autos beschädigte. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Anschließend verfolgte er den Tatverdächtigen noch bis in den Königsstieg. Hier verlor er ihn aus den Augen.

Die Polizei konnte den Flüchtigen mithilfe der vom Zeugen übermittelten Personenbeschreibung im Rahmen der Fahndung wenig später im Nahbereich ergreifen. Der 39-Jährige wurde vorläufig festgenommen und für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Dienststelle an der Groner Landstraße transportiert.

Zuletzt waren in der Göttinger Weststadt im August knapp 200 geparkte Autos von Unbekannten zerkratzt worden (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5581702). Der damalige Schaden betrug über 250.000 Euro.

Die zuständigen Ermittler prüfen jetzt, ob der 39-Jährige auch für diese Tatserie bzw. weitere zurückliegende Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen im Stadtgebiet in Betracht kommt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

