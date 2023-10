Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (486/2023) Schockanruf-Betrüger erbeuten fünfstellige "Kaution" in Bilshausen - Geldabholerin mit buntem Schal und beigem Mantel bekleidet, Polizei sucht nach Zeugen!

Göttingen (ots)

Bilshausen

Donnerstag, 05. Oktober 2023, zwischen 13:30 und 16:50 Uhr

BILSHAUSEN (lg) - Über einen zuvor getätigten "Schockanruf" haben unbekannte Betrüger am Donnerstagmittag (05.10.23) in Bilshausen (Landkreis Göttingen) einen fünfstelligen Geldbetrag erbeutet. Die tatbetroffene Seniorin hatte zuvor einen Anruf erhalten, in welchem sich eine unbekannte Frau als Polizistin ausgab und behauptete, dass die Tochter "einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem eine Schwangere verstorben sei". Damit die deshalb Festgenommene freigelassen werden könne, müsse die Seniorin jetzt eine "Kaution" bezahlen. Im Verlauf wurde das Gespräch an einen vermeintlichen Staatsanwalt weitergegeben.

Im Rahmen des Telefonats wurde die Seniorin auch aufdringlich nach Gold, Schmuck, Münzen oder anderen Wertgegenständen im Haus befragt. Sie erhielt durch die Betrüger gezielte Anweisungen, wie sie das Bargeld zu verpacken hatte.

Die Übergabe fand unmittelbar vor der eigenen Haustür statt. Eine unbekannte Frau sei zu Fuß auf die Seniorin zugegangen, habe sich nach dem Geld erkundigt und dieses dann auch schließlich in Empfang genommen. Danach entfernte sich die Abholerin in unbekannte Richtung.

Sie wird beschrieben als ca. 35 Jahre alt, braune Haare, ca. 165- 167 cm groß, bunter Schal, beiger Mantel, ¾ hohe braune Stiefel und eine gewebte Handtasche.

Die Ermittlungen werden zentral von der Polizei Göttingen übernommen. Zeugen, denen eine fremde Person, auf die die Beschreibung passt, am Donnerstagnachmittag in der Ortschaft Bilshausen aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei in Duderstadt unter Telefon 05527- 84610 oder bei der Polizei in Göttingen unter Telefon 0551- 491 2115 zu melden.

