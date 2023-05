POL-MFR: (540) Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf B 470 bei Lonnerstadt

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Dienstag (02.05.2023) auf Mittwoch (03.05.2023) brachen unbekannte Täter in mehrere Firmengebäude im Stadtteil Sandreuth ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. In den Nachtstunden drangen die Täter (vermutlich zwei Personen) gewaltsam in zwei Firmengebäude in der Industriestraße ein. Hierzu hebelten sie jeweils Fenster auf und gelangten so in die Innenräume. Sie ...

mehr