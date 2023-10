Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (485/2023) Mountainbike der Marke "GQ" aufgefunden - Eigentümer unbekannt

Göttingen (ots)

Bilshausen, Kirchstraße

Freitag, 01. September 2023- Freitag 08. September 2023

BILSHAUSEN (lg) - In der ersten Septemberwoche (01.09-08.09.23) wurde durch eine aufmerksame Passantin ein herrenloses Fahrrad an der Kirche in Bilshausen (Landkreis Göttingen) festgestellt und an die hinzugezogenen Beamten des Polizeikommissariats Duderstadt übergeben.

Diese stellten das Mountainbike der Marke "GQ" (FOTO) in schwarz sicher und erhoffen sich nun Hinweise zum Eigentümer aus der Bevölkerung. Wer das schwarze Mountainbike kennt, weiß, wem es gehört oder sonst sachdienliche Angaben zur Herkunft oder Klärung des Sachverhaltes machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Gieboldehausen unter Telefon 05528-205840 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell