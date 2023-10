Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (484/2023) Kurioser Diebstahl: Unbekannte stehlen Autospiegelglas in Bad Lauterberg

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Scharzfelder Straße, Höhe Hausnummer 90 Zwischen dem 15. und 17. September 2023

BAD LAUTERBERG (jk) - Ein etwas ungewöhnlicher Diebstahl beschäftigt derzeit die Polizei in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen). Aus dem rechten Außenspiegel eines in der Scharzfelder Straße abgestellten blauen Ford Kuga haben Unbekannte am vergangenen Wochenende (15. bis 17.09.23) das Spiegelglas ausgebaut und entwendet. Dabei gingen die Täter offenbar sehr gründlich vor. Das Glas wurde sauber herausgetrennt. Die Polizei Bad Lauterberg nimmt an, dass dies etwas länger gedauert haben dürfte und hofft deshalb auf Zeugen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 05524/963-0 entgegen.

