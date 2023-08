Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (392/2023) Geparkte Autos in der Göttinger Weststadt beschädigt - Bislang mehr als 160 Fahrzeuge betroffen, noch keine Spur auf die Täter, weitere Geschädigte und Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Weststadt

Nacht zu Mittwoch, 16. August 2023, zwischen 03.00 und 05.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Bei einer großen Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen ist in der Nacht zu Mittwoch (16.08.23) in der Göttinger Weststadt ein immenser Schaden entstanden. Betroffen waren die Straßen Tulpenweg, Pfalz-Grona-Breite, Hagenweg, Auf dem Hagen, Nußanger und die jeweils angrenzenden Nebenstraßen. Mutmaßlich am frühen Morgen in der Zeit zwischen ca. 03.00 und 05.00 Uhr zerkratzten Unbekannte hier die Lackierungen einer Vielzahl von Autos mit einem spitzen Gegenstand. Die Verursacher entkamen unerkannt.

Bislang über 160 Taten angezeigt

Mehr als 160 Taten wurden bereits polizeilich aufgenommen und es melden sich weiterhin Geschädigte auf den Göttinger Dienststellen. Der bisherige Gesamtschaden beläuft sich ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge auf über 250.000 Euro.

Es wird befürchtet, dass sich die Anzahl der Taten im Laufe des Tages noch erhöhen könnte. Weitere Geschädigte aus den entsprechenden Wohngebieten werden ausdrücklich gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise von Zeugen, die im genannten Tatzeitraum in der Weststadt verdächtige Personen oder auch Personengruppen beobachtet haben, nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell