Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (389/2023) Einbruch in Apotheke in der Groner-Tor-Straße - Zwei weitere Taten fehlgeschlagen

Göttingen (ots)

Göttingen, Groner-Tor-Straße

Nacht zu Sonntag, 13. August 2023

GÖTTINGEN (jk) - Bei einem Einbruch in eine Apotheke in der Groner-Tor-Straße in der Innenstadt von Göttingen haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (13.08.23) ersten Informationen zufolge vermutlich diverse Arzneimittel erbeutet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zwei weitere Einbrüche in eine weitere Apotheke und in einen Tabakwarenladen in derselben Straße blieben im Versuchsstadium stecken. In beiden Fällen gelang es den Tätern nicht, in die Geschäftsräume einzudringen. An den Eingangstüren entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell