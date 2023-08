POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Brake mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots) - Einen stark alkoholisierten Pkw-Fahrer bemerkten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn am Sonntag, 06. August 2023, 09:00 Uhr, auf der Bundestraße 75. Sie waren auf der Bundesstraße in Richtung Oldenburg unterwegs und wurden zwischen Huchting und Stickgras auf den Pkw aufmerksam. Die Kontrolle erfolgte an der Anschlussstelle Stickgras. Weil es im ...

