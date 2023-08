POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Stark alkoholisierter Pkw-Fahrer auf der B75 in Delmenhorst

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen lösten am Samstag, 05. August 2023, in der Zeit von 00:00 bis 13:00 Uhr, die Radbolzen an einem Mercedes, der in der Adolf-Vinnen-Straße in Nordenham geparkt war. Der Fahrer bemerkte das Fehlen der Muttern glücklicherweise vor Fahrtantritt und fand diese in einem nahen Blumenbeet. Die Polizei hat ein ...

mehr