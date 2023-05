Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Wieder Aufbruch von SB-Staubsauger

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 04/05.05.2023, wurde wieder ein SB-Staubsauger an einer Waschanlage in der Straße Gündenhausen aufgehebelt. Die Täterschaft gelangte an den Münzeinsatz. Da sich in jüngster Vergangenheit die Automatenaufbrüche häuften, werden diese in regelmäßigen Abständen geleert und daher kann von einem äußerst geringen Diebstahlschaden ausgegangen werden. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell