Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Sattelzug gefährdet vermeintlich den Straßenverkehr - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ein Gespann aus Sattelzugmaschine und Anhänger soll am Donnerstag, 04.05.2023 gegen 08.00 Uhr den Straßenverkehr zwischen Wieslet und Tegernau gefährdet haben. Die L 139 befuhr zu dieser Zeit ein 42 Jahre alter Mann mit seinem Auto in Richtung Tegernau. Im kam der Lkw in Richtung Wieslet entgegen. Dabei soll dieser auf die Gegenfahrbahn gekommen sein, woraufhin der 42-Jährige nach rechts in den Grünstreifen ausweichen musste. Anschließend fuhr er dem Lkw hinterher. Der Lkw-Fahrer soll dabei eine auffällige Fahrweise gezeigt und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, welche von dem Lkw gefährdet wurden oder eine auffällige Fahrweise aufgefallen wäre.

