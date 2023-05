Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht - Radfahrer angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.05.2023, gegen 10.50 Uhr, bog ein unbekannter Pkw-Führer von der Hauptstraße nach rechts in die Grienstraße ab und übersah einen 20-jährigen Radfahrer, der den linken Gehweg der Hauptstraße (aus Weil am Rhein kommend) befuhr und die Grienstraße überqueren wollte. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 20-jährige Radfahrer stürzte über die Motorhaube auf die Fahrbahn. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Der unbekannte Pkw-Fahrer sei ausgestiegen, habe sich um das Wohlergehen des Radfahrers erkundigt, seinen Schaden am Pkw in Augenschein genommen und im Anschluss weitergefahren. Der unbekannte Pkw-Fahrer wird wie folgt beschrieben: Etwa 55 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, längere, gelockte, graue Haare. Er trug eine Jeanshose und ein weißes T-Shirt. Unterwegs war er in einem silbernen Mercedes-Benz mit Schweizer Kennzeichen. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche den Unfall beobachteten und Hinweise zu dem Mercedes-Benz oder dem unbekannten Pkw-Fahrer geben können.

