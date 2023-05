Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Herdern Flüchtender Rollerfahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 04.05.2023, gg. 21.20 Uhr, entzog sich in der Reutebachgasse ein Roller der Kontrolle einer Polizeistreife. Mit Erblicken des Streifenwagens flüchtete der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung sämtlicher Verkehrsvorschriften zunächst in den Rötebuckweg. In der Fillibachstraße kam es zur Gefährdung eines dort laufenden Joggers. An der Kreuzung Rötebuckweg/ Meisenbergweg verhinderte die reaktionsschnelle Bremsung eines Autofahrers, der Vorfahrt hatte, eine Kollision.

Letztendlich flüchtete der Rollerfahrer unbekannt.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, insbesondere der Jogger und der Autofahrer, werden gebeten sich unter Telefon: 0761-882-4221, zu melden.

sk

