POL-FR: Bad Säckingen: Randalierer unter Drogeneinfluss - Geschädigte gesucht

Freiburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf dem Rotteckring in Freiburg sind am 04.05.2023 mindestens zwei Personen verletzt worden. Nach aktuellem Kenntnisstand lief um circa 17.50 Uhr ein Fußgänger etwa auf Höhe der Einmündung Eisenbahnstraße über die Straßenbahngleise, ohne auf den Verkehr zu achten. Eine Straßenbahn der Linie 5, die in Richtung ...

