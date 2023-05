Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto auf Parkplatz von Einkaufsmarkt beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ihren VW Golf stellte am Donnerstag, 04.05.2023 gegen 10.15 Uhr eine 66 Jahre alte Frau auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Georg-Ühlin-Straße ab. Als sie nach 30 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie einen Streifschaden an der Beifahrerseite und dem hinteren Stoßfänger fest. Vermutlich beschädigte ein helles Fahrzeug beim Ausparken den Golf. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell