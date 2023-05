Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Kandern: Abbiegeunfall auf der Landstraße 135 - eine Leichtverletzte - Motorradfahrer gesucht

Freiburg (ots)

Ein 47-jähriger Fahrer eines Kleinbusses befuhr am Donnerstag 04.05.2023 die Landstraße 135 in Richtung Kandern und bog gegen 16.00 Uhr nach links in die Einmündung Glashütte ab. Während des Abbiegevorgangs wurde der 47-Jährige wohl von einer 19-jährigen Motorradfahrerin links überholt. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Transport in ein Krankenhaus war wohl nicht erforderlich. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht nun einen Motorradfahrer, welcher den Unfall beobachtet und angehalten haben soll. Noch vor dem Eintreffen der Polizei habe der Motorradfahrer die Unfallörtlichkeit verlassen. Der Motorradfahrer möge sich bitte beim Polizeirevier, Telefon 07621 9797-0, melden.

