Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Türglas beschädigt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Hohenhorster Straße;

Tatzeit: zwischen 08.02.2023, 18.00 Uhr, und 09.02.2023, 06.30 Uhr;

Unbekannte haben sich in Bocholt gewaltsam an einer Haustür zu schaffen gemacht. Die Bewohner des Gebäudes stellten am Donnerstagmorgen fest, dass die Glasscheibe in der Tür Schäden aufwies - offensichtlich hatten die Täter diese eingeworfen. In das Haus selbst gelangten sie nicht. Abgespielt hat sich das Geschehen an der Hohenhorster Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

