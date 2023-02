Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit Rad gegen Pkw-Tür geprallt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Schwanenstraße;

Unfallzeit: 09.02.2023, 08.05 Uhr;

Ein unbekannter Radfahrer ist am Donnerstag in Bocholt gegen eine Autotür geprallt. Dazu kam es gegen 08.05 Uhr auf der Schwanenstraße: Eine 21-Jährige hatte ihren Wagen dort geparkt und öffnete die Fahrertür, um auszusteigen. Ein junger Mann auf einem blauen Mountainbike stieß dagegen. Nach einem kurzen Wortwechsel entfernte er sich in Richtung Berufskolleg. Möglicherweise hat sich der Radfahrer bei dem Unfall Verletzungen zugezogen. Die Polizei bittet ihn, unter Tel. (02871) 2990 Kontakt zum Verkehrskommissariat in Bocholt aufzunehmen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell