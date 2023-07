Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand ausgehend von einer Ballenpresse in Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 08.07.2023 kam es in Ahlhorn gegen 17:00 Uhr in der Straße, An der Lethe, zu einem von einer Ballenpresse ausgehenden Brand. Während des Einsatzes geriet dabei eine auf einer Getreidefläche stehende Ballenpresse in Brand. Das Feuer griff dann auf die angehängte landwirtschaftliche Zugmaschine und das Getreidefeld über und erfasste letztlich eine Fläche von 2500qm. Die alarmierten Feuerwehren aus Ahlhorn, Sage und Emstek konnten den Brand schließlich löschen, wobei die Ballenpresse brandbedingt vollständig zerstört wurde und der Traktor und die Getreidefläche ebenfalls Schäden aufweisen. Angaben zur Gesamtschadenshöhe sind aktuell nicht möglich.

