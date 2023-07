Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand im Hauswirtschaftsraum eines Einfamilienhaus in Achternmeer

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 09.07.2023, kam es gegen 04:30 Uhr in Achternmeer zu einem Brand innerhalb eines Einfamilienhauses, bei dem Sachschaden entstand. Die beiden Bewohner des betroffenen Hauses in der Straße "Am Korsorsberg", eine 79-Jährige sowie ihr 55-jähriger Sohn, wurden dabei durch den ausgelösten Alarm der Rauchmelder geweckt und stellten starke Rauchentwicklung ausgehend vom Hauswirtschaftsraum fest. Mit Eintreffen der alarmierten Feuer- und Polizeikräften hatten sich beide Bewohner bereits eigenständig und unverletzt aus dem Haus begeben. Das Feuer konnte nach kurzer Zeit von den Kräften der Feuerwehren Achternmeer und Wardenburg unter Kontrolle gebracht und nachfolgend gelöscht werden. Durch den Brand wie auch durch die Löscharbeiten entstanden Sachschäden, zu deren Höhe aktuell keine Angaben gemacht werden können. Hauptsächlich brandbetroffen sind ein Wäschetrockner sowie die darunter befindliche Waschmaschine. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

