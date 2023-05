Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Imbiss.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (22./23.05.2023; 20:30 - 07:00 Uhr) drangen Unbekannte in einen Imbiss in der Engelbert-Kaempfer-Straße ein. Dabei entwendeten sie einen Schlüssel und Bargeld. Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

