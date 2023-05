Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Pedelec sichergestellt - Hinweise gesucht!

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe hat am 12.05.2023 in der Stiftstraße ein schwarzes Damen-Pedelec der Marke Prophete, Modell: Entdecker PowerEdition, sichergestellt. Das Fahrrad stand herrenlos und unverschlossen an dem dortigen Pfarrhaus und wurde vermutlich gestohlen. Auffällig ist, dass es mit zwei Fahrradschlössern an der Sattelstütze versehen ist. Wer kann Angaben zum Eigentümer oder zur Eigentümerin machen? Hinweise zur Herkunft des Rades nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell