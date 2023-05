Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Unbekannter Pkw flieht nach Zusammenstoß mit Radfahrerin.

Lippe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (20./21.05.2023) gegen 00:30 Uhr kam es in der Mittelstraße in Barntrup zu einem Zusammenstoß zwischen einer 19-jährigen Radfahrerin und einem unbekannten Pkw. Nach dem Unfall flüchtete der Autofahrer. Die Radfahrerin verlor das Bewusstsein und konnte daher den Pkw nicht näher beschreiben, sie erlitt Verletzungen und wurde stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden, falls sie Angaben zu dem Unfallflüchtigen machen können.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell