POL-LIP: Barntrup. Einbruch in Werkstatt: Zeugen gesucht.

Lippe (ots) - Am Montag (22.05.2023) wurde die B1 in Schlangen mehrere Stunden gesperrt, nachdem ein Kleinwagen mit einem LKW kollidiert war. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 31-Jähriger um kurz nach 11 Uhr mit seinem VW Up in Richtung Paderborn, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem LKW im Gegenverkehr kollidierte. Der LKW kam von der Straße ab, durchbrach die Leitplanke und kippte auf die Seite. Der ...

mehr