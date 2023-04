Polizei Braunschweig

POL-BS: Räuberischer Diebstahl - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Damm, 03.04.2023, 18:15 Uhr

Dieb entwendet Kleidung und geht unbeteiligten Mann auf seiner Flucht an

Am frühen Montagabend kam es in einem Bekleidungsgeschäft am Damm zu einem Ladendiebstahl. Ein 31-jähriger Mann wurde zunächst von zwei Ladendetektiven beim Diebstahl im Bereich der Umkleiden beobachtet. Als sie ihn beim Verlassen des Geschäfts ansprachen und am Arm festhielten, riss sich der Mann los und ergriff die Flucht. Auf dem Bohlweg stellte sich ein bislang nicht bekannter Mann in den Weg des Täters. Er wurde von dem 31-Jährigen angegangen und stürzte rückwärts zu Boden. Kurz darauf konnte der Dieb von den Ladendetektiven in Höhe der Kuhstraße gestellt werden.

Der Dieb wurde der Dienststelle zugeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Er erhielt einen Platzverweis.

Die Polizei sucht nun nach dem Mann, der von dem Dieb auf seiner Flucht angegangen wurde. Der Mann soll ca. 20 Jahre alt gewesen sein und trug eine Mütze und eine Brille.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Mitte unter 0531-476 3115.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell