Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: 26 angehende Feuerwehrleute bestehen Truppmannprüfung

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Flotwedel (ots)

Am Nachmittag des 18. März 2023 konnte der stellvertretende Kreisausbildungsleiter Ulrich Marquardt die Teilnehmer:innen zur diesjährigen Abschlussprüfung der Truppmann-Ausbildung am Feuerwehrhaus in Eicklingen begrüßen. Nach vierwöchiger Lehrgangsphase konnten die 26 Teilnehmenden, darunter ebenfalls ein Mitglieder der Ortsfeuerwehr Adelheidsdorf, nun endlich in die lang ersehnte Prüfung starten.

Im Rahmen der Prüfung galt es das Erlernte in einer theoretischen sowie einer praktischen Prüfung unter Beweis zu stellen. Aufgeteilt in zwei Gruppen wurde mussten die Teilnehmer:innen eine Wasserentnahme aus einem offenen Gewässer und aus einem Unterflurhydranten herrichten sowie diverse Knoten und Stiche anlegen. Zudem musste im weiteren Prüfungsverlauf ein sogenannter dreiteiliger Löschangriff aufgebaut und das korrekte Aufstellen und Besteigen einer Steckleiter demonstriert werden.

Nachdem sich alle Teilnehmenden erneut am Eicklinger Feuerwehrhaus versammelt hatten, konnte Marquardt dann die Ergebnisse der Prüfung verkünden. Zur Freude aller Teilnehmer, Ausbilder und Gäste haben alle Teilnehmenden ihren ersten Teil der Truppmann-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und dürfen fortan auch an Einsätzen teilnehmen. Nach einigen Worten des Gemeindeausbildungsleiters Markus Neumann und des des stellvertrendenden Gemeindebrandmeisters Sascha Engel, konnte der Prüfungstag dann gegen 18:00 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell