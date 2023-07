Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und einer leichtverletzten Person in Ovelgönne

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 08.07.2023, kam es gegen 11:00 Uhr auf der Mittelorter Straße in Ovelgönne in Höhe eines Verbrauchermarktes zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Pkw und einer leichtverletzten Person. Ein 56jähriger Elsflether befuhr dabei mit seinem Pkw Skoda die Mittelorter Straße aus Richtung Brake kommend. Dahinter fuhr ein 70jähriger Elsflether mit seinem Dacia in Begleitung seiner 59jährigen Lebensgefährtin. In Höhe eines Verbrauchermarktes mussten beide Pkw zunächst verkehrsbedingt halten und waren gerade im Begriff wieder anzufahren, als ein mit einem Pkw Peugeot nachfolgender 33-jähriger Jader aus Unachtsamkeit die Situation zu spät erkannte und auf den Dacia auffuhr; dieser wurde wiederum auf den Skoda geschoben. Während der Fahrzeugführer des Dacia mit leichten Verletzungen durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde, blieben die Fahrzeuginsassen der übrigen Pkw unverletzt. Sowohl der Dacia als auch der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein beauftragtes Unternehmen abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt. Gegen den 33jährigen Jader wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

