Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Oberstrot - Einbruch in Gartenhütte

Gernsbach (ots)

Am Donnerstagabend wurde von unbekannten Tätern in der "Am Schwimmbad"-Straße in eine Gartenhütte eingebrochen. Durch eine Überwachungskamera, welche jedoch gegen 21:40 Uhr abgerissen und entwendet wurde, sei der Eigentümer auf den Vorfall aufmerksam geworden und habe anschließend die Polizei verständigt. Es entstand ein Diebstahlschaden von rund 100 Euro, wobei eine Frauenhandtasche, eine leere Bierflasche und ein Hammer aufgefunden werden konnten. Ein in der Nähe angetroffenes verdächtiges Pärchen bestreitet jeglichen Zusammenhang mit dem Einbruch. Die entsprechenden Ermittlungen wurden aufgenommen und werden Klarheit verschaffen. /jo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell