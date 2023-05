Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Förch - Wohnungseinbruchdiebstahl, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstagabend zwischen 18:15 Uhr und 22:30 Uhr unbefugt Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in der Bastgartenstraße. Die Einbrecher gelangten über die Terassentür gewaltsam in das Innere des Hauses und durchsuchten hier sämtliche Räumlichkeiten. Abgesehen hatten es die Täter wohl auf Bargeld sowie andere Wertgegenstände. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07222 761-0 bei den Beamten des Polizeireviers Rastatt.

/ja

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell