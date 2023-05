Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Schwer verletzt

Zeugen gesucht

Forbach (ots)

Ein 33 Jahre alter Mann wurde bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in der Langenbander Straße schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen soll sich der Mann kurz nach 17 Uhr in einem unbemerkten Moment auf das Autodach eines zu diesem Zeitpunkt stehenden Volkswagen begeben haben. Die 22-jährige Fahrerin des Wagens setzte diesen daraufhin in Bewegung, wodurch der 33-Jährige zu Boden fiel und schwere Blessuren davontrug. Er musste durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. Die ermittelnden Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden sind nun auf der Suche nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 07221 680-460 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell