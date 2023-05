Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Psychische Ausnahmesituation

Kehl (ots)

Der psychische Ausnahmezustand eines 30 Jahre alten Mannes sorgte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einem Krankenhaus in der Kanzmattenstraße für einen Polizeieinsatz. Der 30-Jährige war zuvor aufgrund einer mutmaßlichen Alkoholintoxikation gegen 23:00 Uhr in das Krankenhaus eingeliefert worden. Im Anschluss kam es zu einem selbstgefährdeten Verhalten weshalb der Mann durch die hinzugerufenen Polizisten letztendlich in eine Fachklinik gebracht werden musste. /jo

