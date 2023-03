Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: 28-jähriger Dieb dank aufmerksamer Zeugen in Untersuchungshaft; 60-Jährige wird Opfer von "WhatsApp"-Betrügern und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. 28-jähriger Dieb dank aufmerksamer Zeugen in Untersuchungshaft - Offenbach

(dj) Durch das hohe Maß an Zivilcourage von Zeugen konnte die Polizei am Dienstagnachmittag zwei mutmaßliche Diebe ergreifen. Gegen 15 Uhr teilten zwei Passanten mit, dass sich vier Personen in der Landgrafenstraße aus einem offenstehenden Lastkraftwagen "bedienten" und daraus mehrere Werkzeuge stahlen.

Von einem Anwohner offenbar ertappt, rannten sie mit der Beute los und nahmen die Flucht auf. Für zwei der vier Männer vergeblich, denn die beiden Mitteiler konnten zwei Tatverdächtige stoppen und bis zur vorläufigen Festnahme durch die hinzugerufenen Ordnungshüter festhalten. Gegen die mutmaßlichen Täter, zwei Männer im Alter von 28 und 29 Jahren, wird nun wegen Verdachts des versuchten Diebstahls ermittelt.

Zeugen konnten einen der bislang unbekannten Diebe als 20 bis 30 Jahre alt, zwei Meter groß und dunkelgrün gekleidet beschreiben. Er trug eine weiße Tasche und eine Wintermütze. Der weitere Flüchtige hatte einen dunkelgrünen Rucksack bei sich und eine Basecap mit gelben Streifen auf. Die Unbekannten haben eine Bohrmaschine sowie einen Staubsauger erbeutet.

Nach den kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - zur richterlichen Vorführung gebracht. Gegen den Mann, welcher keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet besitzt, ordnete die Haftrichterin wegen Fluchtgefahr eine Untersuchungshaft an. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Polizei rät eindringlich dazu, keine Fahrzeuge offen und unbeaufsichtigt zu lassen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach zu melden.

Rückfragen zu dieser Meldung richten Sie bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach.

2. Aktentasche geraubt: Suche nach Täter mit roter Weste - Offenbach

(lei) Auf dem Weg zu einer S-Bahnstation ist einem 62-Jährigen am Donnerstagmorgen gewaltsam die Aktentasche abgenommen worden. Der Offenbacher war gegen 6.45 Uhr zu Fuß in der Ludwigstraße in Höhe der Industrie- und Handelskammer unterwegs, als sich ihm ein etwa 35 Jahre alter Mann mit dunklen blonden Haaren von hinten näherte und ihm offenbar ohne Vorwarnung gegen die Beine trat. Daraufhin stürzte der 62-Jährige und verletzte sich leicht. Der 1,80 Meter große Räuber - bekleidet mit einer roten Daunenjacke, einer dunklen Hose und weißen Sneakern - rannte dann in Richtung Löwenstraße davon. Eine kurzzeitig mit ihrem Fahrrad nacheilende Zeugin konnte ihn jedoch nicht mehr stellen. Die Kripo bittet nun um weitere Zeugenhinweise zu dem Kriminellen unter 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Trickdieb mit kariertem Anzug und Schiebermütze - Hanau

(jm) Ein 30 bis 40 Jahre alter Trickdieb klaute am Mittwochnachmittag in einem Friseursalon in der Römerstraße ein Mobiltelefon. Kurz nach 16 Uhr betrat der etwa 1,80 Meter große Täter das Geschäft, verwickelte die Mitarbeiterin in ein Gespräch und steckte unbemerkt das Mobiltelefon ein. Anschließend verließ der schlanke Mann, der einen karierten Anzug (Hose knöchelfrei), eine karierte Schiebermütze sowie schwarze Turnschuhe trug, mit seiner Beute den Laden. Aufgefallen war der Diebstahl erst, als er bereits verschwunden war. Er hatte einen Dreitagebart und soll schlecht Deutsch sowie teilweise Französisch gesprochen haben. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-120.

2. Jugendlicher bricht Stromkasten auf: Polizei sucht Zeugen - Hanau / Wolfgang

(jg) Auf frischer Tat wurde am Mittwochnachmittag ein circa 15 Jahre alter Jugendlicher erwischt, als dieser auf einer Baustelle vor der Pulvermühle einen Stromverteilerkasten aufbrach - vermutlich um Stromkabel zu klauen. Ein Mitarbeiter der Baufirma beobachtete gegen 17 Uhr den Jungen dabei wie er auf Höhe der einstelligen Hausnummern an dem Verteilerkasten herumhantierte und versuchte diesen gewaltsam zu öffnen. Nachdem er entdeckt wurde, ergriff der Täter die Flucht in Richtung Aschaffenburger Straße. Es entstand nur ein minimaler Schaden am Stromkasten. Die Polizei sucht nun nach dem circa 1,70 Meter großen, blassen Jugendlichen. Zur Tatzeit war der Junge mit einem blauen Poloshirt mit einer Bärenabbildung im Brustbereich und einer blauen Jeans bekleidet. Außerdem trug er weiße Handschuhe. Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 9597-0 entgegengenommen.

3. 60-Jährige wird Opfer von "WhatsApp"-Betrügern / Polizei warnt! - Langenselbold

(dw) Immer noch eine der "beliebtesten" Maschen von Betrügern ist derzeit der Schwindel über den Messengerdienst "WhatsApp". Die Betrüger nehmen hierüber Kontakt zu ihren Opfern auf und geben sich meist als nahe Verwandte aus, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken und nun Geld benötigen. Dabei gaukeln sie vor, dass sie eine neue Mobilnummer hätten, um keinen Verdacht aufkommen zu lassen. Indem der Absender der Nachricht für den wahren Bekannten gehalten wird, kommt es oftmals zu Überweisungen oder Geldübergaben. Die Kriminalpolizei rät daher zur Wachsamkeit, denn nicht jeder durchschaut gleich, dass in dem Moment Gauner ihr Spiel treiben.

So erhielt eine 60-jährige Dame aus Langenselbold am Montag eine Nachricht, in der sich die angebliche Tochter meldete und äußerte, dass ihr Handy defekt sei und sie zur Begleichung von drei Rechnungen Geld benötige. Die Frau fiel darauf rein und überwies gutgläubig zunächst zwei Rechnungen in Höhe von 2.700 Euro auf ein fremdes Bankkonto. Bei der dritten Rechnung schöpfte sie Verdacht und versuchte ihre Tochter auf der vermeintlich "alten" Rufnummer zu erreichen, was ihr auch gelang. Daraufhin gab die echte Tochter an, dass sie keine neue Rufnummer verwendet. Es wird nun wegen Betruges ermittelt.

Um nicht überrumpelt zu werden gibt die Polizei erneut Tipps:

- Werden Sie misstrauisch, wenn Sie von einem Angehörigen / Bekannten eine Textnachricht erhalten und Geld gefordert wird, etwa wegen einer finanziellen Notlage

- Rufen Sie zuerst die ihnen bekannte Telefonnummer des Angehörigen / Bekannten an!

- Überweisen Sie keinesfalls Geld, solange Sie nicht definitiv sicher sein können, dass es sich tatsächlich um die vorgegebene Person handelt!

- Falls Sie nach einer Aufforderung dennoch bereits Geld überwiesen haben, nehmen Sie sofort Kontakt zu Ihrer Bank auf und veranlassen Sie eine Rücküberweisung

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei und sichern Sie den Chatverlauf - dieser ist für die kriminalpolizeilichen Ermittlungen von Bedeutung

- Warnen Sie Ihre Angehörigen und Bekannten, insbesondere lebensältere Personen vor der neuen Betrugsmasche. Nur so können weitere Taten verhindert beziehungsweise potentielle Opfer aufgeklärt werden!

4. Autofahrer verursacht Sachschaden und flüchtet - Birstein

(dj) Auf rund 2.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unbekannter Autofahrer am Mittwochabend verursachte; da dieser jedoch weiterfuhr, suchen die Beamten der Polizeistation Schlüchtern nun nach Zeugen. Eine Zeugin beobachtete gegen 19.10 Uhr, wie der Verursacher am nördlichen Ende der Rhönstraße nach links abbiegen wollte. Aufgrund des entgegenkommenden Autos der Zeugin, musste der dunkle Audi mit dem Teilkennzeichen F-JI kurz anhalten und rollte anschließend aus bisher ungeklärten Gründen rückwärts gegen einen geparkten grauen Opel Astra. Nach bisherigen Erkenntnissen saß auf dem Beifahrersitz vermutlich eine Frau mit einem Kapuzenpullover. Die Ermittler bitten nun Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden.

Offenbach, 23.03.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell