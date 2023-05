Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim, A5 - Stau durch Unfall

Ringsheim (ots)

Nach einem Unfall auf der Nordfahrbahn der A5 bei Rust am Freitagmorgen, kam es aktuell durch die Sperrung zunächst zweier Fahrstreifen zu Behinderungen und einem Stau von rund 9 Kilometern. Gegen 8:45 Uhr kam es zu dem Auffahrunfall, bei dem rund 200 Meter südlich der Anschlussstelle Rust ein Autofahrer seinem Vordermann auffuhr und dieses Fahrzeug dadurch auch auf einen davor befindlichen Pkw schob. Hierdurch verletzte sich die Beifahrerin des mutmaßlichen Unfallverursachers leicht und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Mittlerweile konnte der mittlere Fahrstreifen wieder freigegeben werden, so dass zwei Fahrspuren wieder befahrbar sind. Derzeit ist die Bergung der Unfallfahrzeuge noch im Gange. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf rund 30.000 Euro.

