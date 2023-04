FW-ROW: Unfall endet glimpflich

Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Mintenburg (ots)

Aus ungeklärter Ursache kam es am Ostermontag in Mintenburg im Kreuzungsbereich der K 101 und K 148 zu einem Verkehrsunfall. Zwei Autos stießen hierbei zusammen. Drei Menschen wurden hierbei verletzt und wurden vor Ort behandelt, mussten aber nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Da aus den Fahrzeugen Betriebsstoffe ausliefen wurde die Ortsfeuerwehr Sandbostel um 17:07 Uhr alarmiert. Sie streuten die Flüssigkeiten mit Bindemittel ab, sicherten die Unfallstelle ab und sicherten den Brandschutz. Neben ihnen im Einsatz waren auch der Notarzt und Rettungswagen aus Bremervörde, ein Rettungswagen aus Gnarrenburg, ein Rettungswagen aus Zeven und die Polizei aus Zeven und Bremervörde. Für die Dauer des Einsatzes war der Kreuzungsbereich voll gesperrt.

