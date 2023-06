Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermisste Kinder sorgen für größeren Polizeieinsatz

Greußen (ots)

Am vergangenen Samstag kam es zu einem größeren Einsatz der Polizei in Greußen. Ein 8jähriger Junge wurde vermisst gemeldet, als er gegen 08:30 Uhr vom Windeln kaufen für seine Geschwister nicht zurück nach Hause gekommen war. Die Absuche im Stadtgebiet verlief ergebnislos. Als die Polizisten bei dem besten Freund des Jungen nachschauten, wurde bekannt, dass auch dieser nicht zu Hause und somit unbekannten Aufenthaltes war. Mit mehreren Streifenwagen und einem Fährtenhund wurde nun die weitere Suche verstärkt. Nach einem Bürgerhinweis konnten die Kinder schließlich gegen 14:00 Uhr im Bereich des Abenteuerspielplatzes festgestellt und in Obhut genommen werden. Die Jungs gaben an, sich vor anderen Kindern versteckt zu haben, aus Angst, es könnte zu einer Prügelei kommen. Die Kinder konnten in der Folge samt Windelpaket an ihre nun erleichterten Eltern übergeben werden.

