Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen zu Unfall in der Pfaffengasse gesucht

Nordhausen (ots)

In den Nachmittagsstunden vom Freitag, den 23.06.2023 wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall informiert. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 63jährige Mann, welcher den Sachverhalt mitteilte, gerade aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Auf dem Heimweg wurden ihm Erinnerungen wieder gegenwärtig. Am 22.06.2023, etwa 12:30 befuhr der Mann mit seinem Fahrrad die Pfaffengasse in Richtung Waisenstraße. An einer Einengung kam ihm ein Fahrzeug entgegen oder überholte ihn, der Geschädigte meint, es sei ein Transporter gewesen. Letztlich sei es zur Berührung mit dem Fahrzeug gekommen, sodass der Radfahrer zwischen Fahrzeug/Spiegel und einer Hauswand geklemmt wurde. Der Geschädigte erlitt Verletzungen an beiden Schultern und ein Schädel-Hirn-Trauma, sodass seine Erinnerungen beeinträchtigt sind. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen vom Unfall, sowie den beteiligten Fahrzeugführer.

