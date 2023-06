LPI-NDH: Illegale Müllverbrennung, Mann behindert Löscharbeiten und verletzt Feuerwehrmann

Nordhausen (ots) - Beim Zusammenstoß mit einem Pkw wurde am Morgen in Nordhausen ein 19-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Die Kollision ereignete sich an einer Ampel in der Kasseler Landstraße. Während der 40- jährige Autofahrer unverletzt blieb, kam der Kradfahrer in ein Krankenhaus.Die Unfallstelle musste kurzzeitig gesperrt werden. Die Suzuki stellten die Polizisten sicher. Zur Unfallursache laufen die ...

mehr