Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mühlhausen (ots)

Die Polizei in Mühlhausen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagmittag in Mühlhausen. Eine bislang unbekannte Autofahrerin war dort gegen 13.15 Uhr mit ihrer Mercedes C-Klasse, älteres Modell, im Bereich der Marienkirche, Marktgasse gegen ein Verkehrszeichen gefahren. Sie stieg aus ihrem Auto aus und versuchte den Schaden zu beseitigen. Eine Zeugin bot der Frau, die offensichtlich gesundheitliche Probleme hatte, Hilfe an. Diese lehnte sie ab und fuhr davon. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu der Verursacherin oder deren genutztes Fahrzeug machen? Ermittlungen zufolge filmten mehrere Passanten mit ihren Handys den Unfall. Die Frau soll ca. 75 Jahre alt und 1.60 m groß gewesen sein. Sie trug blonde gefärbte Haare mit circa drei braunen Strähnchen. Bekleidet war sie mit einer weißen Bluse oder Jacke und einer weißen Hose Darunter war ein Oberteil mit Leopardenmuster zu sehen. Sie trug eine schwarze Sonnenbrille. Der Mercedes wies vorn und hinten Beschädigungen auf. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.

