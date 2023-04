LPI-J: Gegen Baum gefahren

Apolda (ots) - Am Mittwoch, den 19.04.2023, parkte ein 35-jähriger VW-Fahrer, Am Busbahnhof in Apolda, ordnungsgemäß seinen Pkw. Nachdem der 35-Jährige in der Zeit von ca. 15:30 Uhr - 16:30 Uhr in dem naheliegendem Discounter Markt einkaufen war, stellte er einen Schaden an seinem Fahrzeug fest. Ein unbekannter Täter hatte an dem Pkw vorne, rechts die Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. ...

