Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Trickbetrug gesucht, Rentnerin übergibt fünfstelligen Bargeldbetrag

Mühlhausen (ots)

Einen fünfstelligen Bargeldbetrag erbeuteten Unbekannte am Mittwoch, 21. Juni, in Mühlhausen von einer 77-jährigen Seniorin. Die Frau hatte eine Woche lang immer wieder Anrufe erhalten, bei denen sie aufgefordert wurde, ihr Vermögen in Sicherheit zu bringen, da Ausländer ihr Unwesen in der Gegend treiben. Sie sollte mit niemanden darüber reden. Man verabredete sich mit der Frau und vereinbarte ein Treffen am Imbiss Starenkasten, Verkaufsstand Erdbeere an der Kasseler Straße, Heyeröder Landstraße. Dort sollte die Frau einen Polizisten treffen, der ihr Bargeld an sich nimmt, um die Nummernfolge der Geldscheine zu überprüfen. Zwischen 9 und 11 Uhr übergab die Rentnerin schließlich das Bargeld einem bislang unbekannten Mann. Dieser war zwischen 1.70 und 1.80 m groß, hatte einen dunklen Teint und trug einen Vollbart. Der Unbekannte wirkte, Zeugenaussagen zufolge, südländisch. Er war mit einer schwarzen Hose und einem langärmligen Oberteil, das weiß, schwarz kariert oder meliert gewesen sein soll. Im Gesicht trug er eine medizinische Maske in schwarz. Wer hat die Geldübergabe beobachtet? Wem ist der Täter im Vorfeld der Geldübergabe aufgefallen? Wer hat verdächtige Fahrzeuge im Bereich des Imbissstandes festgestellt, in das der Abholer eingestiegen oder auch ausgestiegen ist? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

