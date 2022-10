Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Schaden von circa 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntag (02.10.2022) an der Kreuzung Am Kochenhof und der Stresemannstraße. Eine 45-Jährige fuhr gegen 02.30 Uhr mit ihrem Ford auf der Straße Am Kochenhof in Richtung Friedrich-Ebert-Straße und wollte nach links in die Stresemannstraße abbiegen. Hierbei stieß sie mit einem Smart einer entgegenkommenden 20-Jährigen zusammen. Die 45-jährige Ford-Fahrerin erlitt hierbei leichte Verletzungen, die vom Rettungsdienst ambulant behandelt wurden. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese abgeschleppt werden. Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

