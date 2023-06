Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß

Nordhausen/Heringen (ots)

Am Freitag, den 23.06.2023 kam es zu einem Unfall mit drei leichtverletzen Personen auf der Straße L3080 an der Kreuzung zur Autobahnauffahrt bei Heringen. Eine 37jährige Audi-Fahrerin bog von Nordhausen kommend nach links in Richtung Görsbach ab. Ein 39jähriger passierte derweil mit seinem Pkw Skoda die Ampelkreuzung von Windehausen kommend in Richtung Nordhausen. Beide Fahrzeuge stießen ineinander. Die Audifahrerin und ihr 2jähriges Kind wurden verletzt, ein Insasse zum Skoda wurde vorsorglich ärztlich untersucht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zeugen gaben gegenüber den eingesetzen Polizeibeamten an, dass der Audi die dortige Lichtzeichnalage bei "ROT" passierte.

