POL-PPRP: 70-Jährige greift beherzt ein

Ludwigshafen (ots) - Eine Scheibe eines Autos wurde am 21.06.2023, zwischen 07:30 Uhr und 13:45 Uhr, eingeschlagen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Das Auto, ein Mercedes-Benz, stand zur fraglichen Zeit in der Wilhelminenstraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

