POL-PPRP: Betrugsversuche über WhatsApp

Ludwigshafen (ots) - Unbekannten gelang es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (20.06.2023, 22:15 Uhr bis 21.06.2023, 10:30 Uhr) eine Geldkassette aus einem Restaurant in der Kaiser-Wilhelm-Straße zu stehlen. Hierdurch entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet um sachdienliche Hinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de ...

