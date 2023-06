Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sanitäterin leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Ein 35-Jähriger sollte am 21.06.2023, gegen 01:50 Uhr, in einem Rettungswagen behandelt werden. Zuvor hatte ein Zeuge den Mann, der augenscheinlich alkoholisiert war, gemeldet, weil er in der Wredestraße auf dem Boden lag. Den Sanitätern gegenüber verhielt sich der 35-Jährige zunehmend aggressiv. Schließlich trat er einer 26-jährigen Rettungssanitäterin unvermittelt ins Gesicht, bespuckte und bedrohte sie. Sie wurde leicht verletzt.

Den Polizeikräften gegenüber, die zur Unterstützung angefordert wurden, verhielt der Mann sich ebenfalls aggressiv. Er wurde schließlich zur Dienststelle mitgenommen und dort in Gewahrsam genommen. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte der 35-Jährige. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Immer wieder werden Rettungskräfte Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und nicht gegen Rettungskräfte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einem Angriff auf Rettungspersonal drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell