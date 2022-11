Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 76857 Völkersweiler - Frontalzusammenstoß mit 3 schwerverletzten Personen

76857 Völkersweiler, L494 (ots)

Am 13.11.2022, um 16:40 Uhr befuhr ein 56-jähriger Opel-Fahrer aus Rinnthal die L494 aus Richtung B48 kommend in Richtung Gossersweiler. Ein 55-jähriger Nissan-Fahrer aus Landau befuhr die L494 in entgegengesetzter Richtung. Aus Sicht des Opel-Fahrers verläuft die Straße kurz vor Völkersweiler an der Unfallstelle in einer Rechtskurve mit Gefälle. Dort stießen beide Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammen. Beide Fahrer und die 53-jährige Beifahrerin des Nissan-Fahrers mussten durch die Feuerwehr befreit werden und waren schwer verletzt. Sie wurden teilweise mittels Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im Fahrzeug des Opel-Fahrers befand sich noch ein Schäferhund, welcher durch die Tierrettung in Obhut genommen wurde. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter hinzugezogen. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und wurden sichergestellt. Die L494 musste für die Unfallaufnahme in der Zeit von 17:00 - 21:45 Uhr voll gesperrt werden.

